Таких снегопадов в Киеве не было никогда

На протяжении 11-12 декабря в Киеве отмечался комплекс опасных погодных явлений, а именно: снегопады, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, что превысило ранее зафиксированные значения за весь период метеорологических наблюдений в столице с 1881 года.

11-12 декабря наблюдалось сильное налипание мокрого снега, диаметром 85 мм. До этого максимальное значение было зафиксировано в 1979 году – 60 мм.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Гидрометцентр.

По информации синоптиков, высота снега, по состоянию на 8 часов утра 12 декабря, составляла 45 см.

Суммарное количество осадков за 11 и ночь 12 декабря составило 42 мм, а в целом с начала декабря выпало 103 мм. До этого максимальное суточное количество осадков было зафиксировано в декабре 1930 года – 41 мм, а месячное – 116 мм в декабре 1937 года. За последнее десятилетие наибольшее количество осадков за сутки – 27 мм – выпало в конце декабря 2009 года, снежный покров тогда составлял 31 см.

По прогнозам Гидрометценра, в ближайшие дни будет наблюдаться снижение температуры. Так, уже 14-15 декабря столбики термометров опустятся до 5-7° мороза днем и 10-12° ночью. Существенных осадков не ожидается. 16-17 декабря холодная погода сохранится, на дорогах ожидается гололедица и временами небольшой снег.

Напомним, 11 декабря в Киеве была объявлена «Чрезвычайная ситуация природного характера». К борьбе с последствиями ненастья были привлечены все коммунальные службы, а также мобилизованы подразделения МЧС Украины, Министерства обороны, Министерства внутренних дел, строительные организации, промышленные предприятия и тому подобное.