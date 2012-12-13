В Тернополе спасатели дважды буксировали автомобили скорой

В Тернополе за ночь спасатели дважды буксировали из снежных заносов автомобили скорой помощи.

Как сообщили УНИАН в центре пропаганды областного управления МЧС, кроме этого, ночью спасатели мобильной пожарной команды села Толстое привлекались для буксировки из заноса на автодороге вблизи села Лисовцы Залещикского района Тернопольской области легкового автомобиля «Тойота», в котором находились двое взрослых и трое детей.

Вчера около 19.00 спасатели отбуксировали рейсовый автобус «Мерседес» с семью пассажирами, который застрял в заносах в селе Вербивка Борщевского района.