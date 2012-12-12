Для тяжелобольных детей Львовщины собрали более 126 тыс. грн

Во Львовской области в рамках благотворительной акции «Даймо надію» («Дадим надежду») Дипломатический клуб Львова собрал более 126 тыс. грн для тяжелобольных детей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской ОГА, торжественная передача Благотворительному фонду «Даймо надію» денежного сертификата для детского домашнего хосписа для тяжелобольных и неизлечимых детей Львова и области, имеющих терминальную стадию онкологической болезни, состоялась сегодня, 12 декабря, во время прямого эфира программы «Вже ранок» («Уже утро») Львовской областной государственной телерадиокомпании (ЛОГТРК).

Как сообщили в пресс-службе, средства были собраны во время благотворительной ярмарки «Даймо надію», организованного Дипломатическим клубом Львова 8 декабря в помещении Национального академического украинского драматического театра им. М.Заньковецкой.

В мероприятии приняли участие украинские и иностранные дипломаты, работающие во Львове: руководители и сотрудники Представительства Министерства иностранных дел Украины во Львове, генеральных консульств Польши, России и Чехии, почетных консульств Австрии, Бельгии, Беларуси, Бразилии, Казахстана, Латвии, Литвы, Мексики, Нидерландов, Германии, Венгрии, Франции, а также Управления международного сотрудничества Львовской облгосадминистрации и общественные объединения региона, члены семей дипломатов.

В рамках мероприятия состоялись лотерея, аукцион и выставка-продажа продукции иностранных стран-участниц. В целом, организаторам ярмарки удалось собрать 126,554 тыс. грн.

Представители Благотворительного фонда «Даймо надію» планируют использовать эти деньги на закупку самого необходимого оборудования.