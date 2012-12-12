На Донеччине уничтожили 4 осколочные авиабомбы времен войны
15:43, 12 декабря 2012Новости регионов
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Нашли в лесополосе
В Донецкой области пиротехники уничтожили 4 осколочные авиационные бомбы АО-10 времен Великой Отечественной войны.
Как сообщили в Центре пропаганды Главного управления МВД Украины в Донецкой области, вчера, 11 декабря, в 17.00 в Волновахском районе около поселка Хлебодаровка местными жителями в лесополосе были обнаружены 4 осколочные авиабомбы АО-10.
Найденные авиабомбы вывезены и уничтожены пиротехниками.
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