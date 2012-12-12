В столице удалили около 200 аварийных деревьев

На протяжении последних двух суток в Киеве коммунальными службами удалено около 200 аварийных деревьев, поврежденных в результате непогоды.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации со ссылкой на данные коммунального объединения «Киевзеленстрой».

В частности, аварийные бригады городской станции защиты зеленых насаждений, которые ликвидировали аварийную ситуацию на территории школ, детских садов и пр., устранили последствия ненастья на 55 объектах. Наиболее оперативно ликвидировали аварийные деревья на территории Соломенского и Голосеевского районов, аварийные бригады которых ликвидировали 79 и 74 свалены деревья соответственно. Кроме того, в столице городской станцией защиты зеленых насаждений выполнена обрезка деревьев на 78 объектах.

Заявки на удаление аварийных деревьев продолжают поступать в штаб. По состоянию на 13.00 общее количество заявок – 366, из них около 200 выполнено.

Чтобы киевляне имели возможность свободно передвигаться по городу, работы по расчистке дорог и тротуаров от поваленных деревьев и ветвей выполнены на 216 объектах. Работы продолжаются.