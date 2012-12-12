Виннитчина: умер мужчина, переохладившись в своем доме
13:43, 12 декабря 2012Новости регионов
0
Обморожение І-ІІ степени
В Жмеринском районе Винницкой области 64-летний мужчина умер, переохладившись в собственном доме.
Как сообщила УНИАН пресс-служба территориального управления МЧС в Винницкой области, вчера, 11 декабря, поступило сообщение из больницы о том, что каретой скорой помощи в лечебное учреждение Жмеринского района был доставлен 64-летний житель с. Жуковцы с диагнозом «обморожение І-ІІ степени верхних и нижних конечностей, острое нарушение мозгового кровообращения».
Мужчина умер в реанимационном отделении районной больницы.
Обморожение получил в собственном доме.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter