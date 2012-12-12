Виннитчина: умер мужчина, переохладившись в своем доме

В Жмеринском районе Винницкой области 64-летний мужчина умер, переохладившись в собственном доме.

Как сообщила УНИАН пресс-служба территориального управления МЧС в Винницкой области, вчера, 11 декабря, поступило сообщение из больницы о том, что каретой скорой помощи в лечебное учреждение Жмеринского района был доставлен 64-летний житель с. Жуковцы с диагнозом «обморожение І-ІІ степени верхних и нижних конечностей, острое нарушение мозгового кровообращения».

Мужчина умер в реанимационном отделении районной больницы.

Обморожение получил в собственном доме.