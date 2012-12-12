В Святошино ищут неизвестного, который «заминировал» магазин

Милиция разыскивает неизвестного за ложное сообщение о заминировании магазина в Святошинском районе Киева.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Киеве, сегодня, 12 декабря, в 00:46 в Святошинское районное управление милиции поступило анонимное сообщение по спецлинии «102» о заминировании подъезда, где находится магазин одной из торговых марок Украины.

На место события сразу выехало руководство районного управления, следственно-оперативная группа, работники взрывотехнических и пожарно-технических исследований НИЭКЦ при ГУМВД в г. Киеве.

Правоохранители срочно эвакуировали посетителей и персонал магазина. В ходе обследования помещения и прилегающей к нему территории никаких взрывоопасных предметов и устройств не выявлено.

После проведения осмотра при помощи поисковой собаки работа магазина была возобновлена.

Сотрудники милиции, опросив работников учреждения, удостоверились, что никаких подозрительных лиц и правонарушений в данном магазине не было.

На данное время проводится сбор информации для внесения данного происшествия в Единый реестр досудебных расследований, а оперативные службы устанавливают личность шутника.

При этом в милиции напомнили, что подобные действия подпадают под санкцию статьи 259 Уголовного кодекса Украины и за них предусмотрена ответственность до 8 лет лишения свободы.