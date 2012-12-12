В центре Киева запретили парковаться. Список улиц

В Киеве на время ликвидации последствий непогоды запрещена парковка на 11-ти улицах в центре города.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, соответствующее распоряжение подписал председатель КГГА Александр Попов с целью создания надлежащих условий для уборки улиц и дорог в столице.

Так, временный запрет на парковку действует на таких улицах:

Пушкинской;

Терещенковской;

Б. Хмельницкого - от ул. Коцюбинского до ул. Владимирской;

Бассейной - от ул. Шелковичной до ул. Круглоуниверситетской;

Прорезной - от ул. Владимирской до ул. Пушкинской;

Софийской;

Малой Житомирской;

Лаврской (до ресторана «Царское село»);

бульвар Тараса Шевченко;

Владимирской - от ул. Большой Житомирской до ул. Льва Толстого, кроме парковочной площадки напротив дома №60;

Саксаганского.

Все места, где будет запрещена парковка, оборудуют соответствующими знаками.

Документ также предусматривает дежурство двух эвакуаторов (посменно) для принудительного перемещения работниками УГАИ ГУ МВД Украины в г. Киеве транспортных средств. Будут эвакуировать автомобили, которые паркуются с нарушением Правил дорожного движения и существенно препятствуют движению и уборке и содержанию улиц города, подъезда специальной аварийно-спасательной техники, вывозу бытового мусора с придомовой территории и тому подобное.

Временную работу эвакуаторов в столице обеспечит коммунальное предприятие «Киевтранспарксервис». Как отмечают в КГГА, на этот период в КП «Киевтранспарксервис» будет работать круглосуточный штаб, где владельцы эвакуированных автомобилей, которые были припаркованы с нарушениями правил, смогут узнать, где находится их транспорт.

Городская власть информирует, что предусмотрено организовать парковочные площадки для отстоя транспорта, который двигается в город, и эти площадки могут работать как перехватывающие паркинги с тем, чтобы владелец автомобиля мог его оставить и пересесть на общественный транспорт. Важно, что такие паркинги на период ликвидации последствий непогоды для автовладельцев будут бесплатными.

Кроме того, в сообщении напоминается, что для организации эффективной уборки дорог решено ограничить движение крупногабаритного транспорта по городу.

Как сообщал УНИАН, в связи с неблагоприятными погодными условиями и рекордным количеством осадков, которые выпали в течение последних дней в столице, 11 декабря в Киеве была объявлена «Чрезвычайная ситуация природного характера». В настоящее время в борьбе с последствиями непогоды задействованы все коммунальные службы, а также мобилизованы подразделения МЧС Украины, Министерства обороны, Министерства внутренних дел, строительные организации, промышленные предприятия и тому подобное.