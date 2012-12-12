Чтобы спасти молодую роженицу от смерти, ей вырезали почку

В Черниговской области прокуратура вчера, 11 декабря, начала проверку обстоятельств смерти 17-летней роженицы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Черниговской области, проверка организована по материалам, обнародованным в СМИ, поскольку родственники умершей в правоохранительные органам не обращались.

По предварительным данным, 17-летняя жительница Козелецкого району умерла 27 ноября в Черниговской областной больнице, куда она была доставлена из Козелецкой районной больницы после операции по удалению почки. Перед этим молодая женщина родила здоровую девочку. По словам родственников, женщина чувствовала себя нормально, почему у нее началось кровотечение, врачи объяснить не смогли. Операцию по удалению почки медики обосновывают попытками спасти молодую мать.

Прокуратура Черниговской области, после обнародования информации по телевидению и в Интернет-изданиях, начала проверку обстоятельств смерти. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.