В Киеве во второй половине дня снова сильный снегопад

Сегодня, 12 декабря, в Киеве во второй половине дня снова ожидается сильный снегопад.

По данным директора Укргидрометцентра МЧС Украины Николая Кульбиды, выпадет от 10 до 15 миллиметров снега.

При этом также прогнозируется усиление ветра, скорость которого будет достигать 7-15 м/с. Температура воздуха днем около 0, а ночью опустится до 2° мороза.

Вместе с тем уже 13 декабря синоптики прогнозируют ослабление осадков на фоне снижения температуры воздуха. 14 декабря Укргидрометцентр прогнозирует ночью до 9-11° мороза, а днем 6° мороза.

По словам Н.Кульбиды, снижение температуры воздуха приведет к замерзанию талой воды, также это вызовет дополнительную нагрузку на ветви деревьев и провода. Н.Кульбида предупреждает, что такие явления могут привести к увеличению случаев падения деревьев, обрыва проводов. По словам директора Укргидрометценра, вследствие этого не исключено нарушение связи и энергообеспечения.