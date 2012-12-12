В селе в Киевской области горела школа
10:20, 12 декабря 2012Новости регионов
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Жертв и пострадавших нет
В селе Песковка Бородянского района Киевской области горела школа.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций, в частности, сегодня, 12 декабря, в 02.55 в двухэтажном здании общеобразовательной школы им. Сосниной было обнаружено три очага возгорания на первом и втором этаже.
В 04.15 пожарно-спасательными подразделениями МЧС в составе трех отделений пожар ликвидирован на общей площади 70 кв. м.
Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
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