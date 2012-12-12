В киевском метро начался потоп

10:12, 12 декабря 2012
Новости регионов
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Затапливает "Оболонь"

Сегодня утром затопило один из входов на станции метро "Оболонь".
Как сообщает корреспондент "Сегодня", этот вход находится по нечетной стороне Оболонского проспекта со стороны известно, ближе к ТРЦ "Дримтаун".
С потолка льются струи воды, залиты ступеньки. Пассажирам приходится идти под стенкой, чтобы спуститься в подземку.
Отметим, что в данный момент сотрудники метрополитена не предпринимают мер по ликвидации этого ЧП.

 

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