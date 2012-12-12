В киевском метро начался потоп

Сегодня утром затопило один из входов на станции метро "Оболонь".

Как сообщает корреспондент "Сегодня" , этот вход находится по нечетной стороне Оболонского проспекта со стороны известно, ближе к ТРЦ "Дримтаун".

С потолка льются струи воды, залиты ступеньки. Пассажирам приходится идти под стенкой, чтобы спуститься в подземку.

Отметим, что в данный момент сотрудники метрополитена не предпринимают мер по ликвидации этого ЧП.