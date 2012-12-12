На Криворожском ГОК обрушилась крыша

В Кривом Роге Днепропетровской области на территории ПАО «Северный горно-обогатительный комбинат» в цехе производства окатышей № 2 (размер здания 180х180х30м) произошло разрушение части железобетонной крыши на площади 4800 кв. м.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций, обрушивание произошло вчера, 11 декабря, в 19.30.

Жертв и пострадавших нет.

Технологический процесс в цеху приостановлен. Причины разрушения устанавливаются.