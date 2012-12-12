Черкащина: под весом снега обвалилась кровля в школе-интернате

Вчера, 11 декабря в г. Монастырище в Черкасской области в здании общеобразовательной школы-интерната в результате сильного снегопада произошло обрушивание шиферной кровли на площади 1050 кв. м.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций, жертв и пострадавших нет.

111 ученика отселены по месту жительства.

В результате обрушивания повреждена труба теплоснабжения индивидуальной котельной, теплоснабжение здания временно прекращено.

На месте происшествия работала оперативная группа Территориального управления МЧС в Черкасской области. Создан оперативный штаб по ликвидации последствий происшествия.