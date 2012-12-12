В Тернопольской области от переохлаждения погиб мужчина
08:40, 12 декабря 2012Новости регионов
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В собственном дворе
В Тернопольской области от переохлаждения погиб 57-летний мужчина.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в центре пропаганды областного управления Министерства чрезвычайных ситуаций Украины, трагедия произошла в селе Кошляки Подволочиского района. Тело мужчины обнаружили в его собственном дворе.
По предварительным данным медиков, причиной смерти стало общее переохлаждение.
Окончательную причину смерти назовут судмедэксперты. В сельсовете допускают, что мужчина мог упасть, поскользнувшись, потерять сознание, и из-за этого долгое время пролежать на морозе.
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