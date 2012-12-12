Птицефабрика пометом и погибшей птицей загрязнила 17 га

В селе Протопоповка Дергачевского района Харьковской области ООО «Торговый дом «Богодуховская птицефабрика» куриным пометом и погибшей в результате падежа птицей загрязнило и замусорило 17 га земли.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на заместителя прокурора области Леонида Лахтюка, факт загрязнения и засорения земельного участка был установлен 10 декабря.

На земельном участке было обнаружено около 1,5 тысячи тушек погибшей птицы. Специалисты Государственной экологической инспекции в Харьковской области для проведения анализа отобрали почву под несанкционированной свалкой отходов птицефабрики. Харьковская региональная лаборатория ветеринарной медицины для установления причин падежа птицы начала ветеринарное исследование и отобрала образцы для бактериологических и вирусологических анализов.

На данное время специалисты подсчитывают нанесенные государству убытки.

10 декабря Харьковская межрайонная прокуратура по надзору за соблюдением законов в природоохранной сфере внесла соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований и начала уголовное производство.