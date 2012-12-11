В Крыму женщина пыталась продать иностранцам новорожденную дочь

В Феодосии (Крым) сотрудники милиции задержали женщину, которая пыталась за 54 тысячи долларов продать жителям Германии новорожденную дочь.

Как сообщает пресс-служба Главного управления МВД Украины в Крыму, 20-летняя женщина осуществила сделку вместе со своей 60-летней бабушкой.

"Пожилая женщина вырастила и воспитала девушку, поскольку мать от нее отказалась еще в детстве. Молодая феодосийка забеременела. Чтобы избавиться от нежеланного ребенка, женщины решили продать его и начали подыскивать в Интернете покупателей из Европы. Такие нашлись в Германии", - сказано в сообщении.

10 декабря, в день выписки молодой мамы из Феодосийского роддома, состоялась "сделка". Женщины получили от иностранцев деньги, после чего крымчанок задержали милиционеры. Они доставлены в изолятор в Симферополе. Ребенок сейчас находится в детской больнице в Феодосии.

Милиция ведет досудебное расследование по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 и ч. 3 ст. 149 Уголовного кодекса Украины – торговля людьми либо иная незаконная сделка в отношении человека. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.