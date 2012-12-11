Под Кременчугом нашли мину, которая вросла в сосну и поднялась над землей на 1,5 метра.

Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды горуправления МЧС, об опасной находке сообщил житель Кременчуга, который отдыхая в лесу у села Сосновка увидел подозрительный предмет в стволе дерева на уровне 1,5 метра над землей. Оказалось, что это минометная мина времен Великой Отечественной войны.

Возле находки выставлен пост милиции. Планируется ее ликвидация спецподразделением МЧС.