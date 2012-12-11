Под Кременчугом нашли мину, которая вросла в сосну
17:56, 11 декабря 2012Новости регионов
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И поднялась над землёй на 1,5 метра
Под Кременчугом нашли мину, которая вросла в сосну и поднялась над землей на 1,5 метра.
Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды горуправления МЧС, об опасной находке сообщил житель Кременчуга, который отдыхая в лесу у села Сосновка увидел подозрительный предмет в стволе дерева на уровне 1,5 метра над землей. Оказалось, что это минометная мина времен Великой Отечественной войны.
Возле находки выставлен пост милиции. Планируется ее ликвидация спецподразделением МЧС.
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