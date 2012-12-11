В Новой Каховке в здание врезался микроавтобус, пострадали 2 человека

Во вторник, 11 декабря, в Новой Каховке (Херсонская область) в здание местного филиала «Укртелекома» врезался микроавтобус, в результате чего пострадали два человека.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ в Херсонской области, ДТП произошло около 2 часов ночи на ул. Первомайской: 29-летняя водитель грузового микроавтобуса MERCEDES - BENZ 211 не выбрала безопасную скорость движения, выехала на левую обочину дороги и врезалась в здание «Укртелекома».

В результате ДТП женщину-водителя с травмами, ушибами, рваными ранами головы и конечностей и 24-летнюю пассажирку с травмами головы, в состоянии комы, госпитализировали в городской больнице.

Также в сообщении указывается, что с начала текущего года на территории Херсонской области произошло 667 дорожно-транспортных происшествий, в которых 153 человека погибли и 847 - получили травмы различной тяжести.