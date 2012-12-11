В Мариуполе изготовляли фальсификат ветпрепаратов

Российские производители ветеринарных препаратов требуют, чтобы причастные к изготовлению фальсификата ветеринарных препаратов в Мариуполе были должным образом наказаны, и просят Генпрокуратуру Украины проконтролировать дополнительное расследование этого дела.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе пресс-конференции сказала председатель Комитета по предпринимательству в сфере зообизнеса Торгово-промышленной палаты России Татьяна Колчанова.

Она напомнила, что в начале этого года в Мариуполе был обнаружен подпольный цех по изготовлению фальсификата ветеринарных препаратов, где подделывалась продукция российских и украинских производителей. «В антисанитарных условиях, едва ли не в бетономешалках смешивались, например, гели для животных, добавлялась обычная краска», - сказала Т.Колчанова.

По ее словам, выявить поставщиков поддельных препаратов долго не удавалось из-за того, что сертификаты на продукцию и упаковки для препаратов сложно было отличить от настоящих.

«Мы очень надеялись, что будет возбуждено уголовное дело, что виновники понесут наказание, поскольку убытки российских производителей, по данным за прошлый год, составили 10 миллионов долларов» - сказала Т.Колчанова.

В свою очередь, генеральный директор научно-внедряющего центра «Агроветзащита» Сергей Енгашев отметил, что производство в Мариуполе просуществовало 1,5 года, и за это время оно «заполнило Украину фальсифицированными лекарственными препаратами».

С.Енгашев заметил, что эта «фирма» выпускала свыше 140 видов поддельных ветеринарных препаратов. «Это существенный вред не только для зообизнеса Украины, но и большого количества животных и их владельцев» - сказал он.

По словам С.Енгашева, на 6 складах и 5 производственных площадках работали около 30 человек. Судебная экспертиза установила, что только по 2011 году «предприниматели» реализовали фальсификат в 48 городах Украины, сообщил он. При этом ни один из их 276 клиентов на местах не был допрошен следствием.

С.Енгашев отметил, что хотя уголовное дело по этому факту и было возбуждено, однако следствие затягивалось. «Невзирая на откровенно предвзятую позицию представителей прокуратуры Донецкой области, судья нашел в себе мужество и все же поступил по закону – направил дело на дополнительное расследование», - сказал он и прибавил, что представитель прокуратуры в суде настаивал на том, чтобы вообще освободить подозреваемых от уголовной ответственности.