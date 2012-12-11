На Волыни женщина упала с перрона под колеса пассажирского поезда

На станции Маневичи Львовской железной дороги (Волынская область) женщина не удержала равновесия и упала с перрона под колеса поезда.

Как сообщили УНИАН в подразделении связей с общественностью УМВД Украины на Львовской железной дороге, травмы, нанесенные женщине поездом, оказались смертельными.

Как отмечается в сообщении, трагедия произошла сегодня, 11 декабря, в 00.40 во время прибытия на перрон пассажирского поезда сообщением “Киев-Львов”.

Погибшая оказалась жительницей Ивано-Франковской области 1932 года рождения.