«Киевэнерго» ликвидирует порывы воздушных ЛЭП

Публичное акционерное общество «Киевэнерго» усилило дежурство аварийно-восстановительных бригад для ликвидации порывов воздушных линий электропередач вследствие непогоды. Порывы вызваны сильными снегопадами, налипанием снега и падением ветвей деревьев на воздушные линии.

Как сообщили УНИАН в ПАО, по состоянию на 12:00 11 декабря в компанию поступило 39 заявок об отсутствии электроснабжения из-за порывов воздушных линий 0,4 кВ. Эти порывы зафиксированы преимущественно в частных секторах Голосеевского и Соломенского районов Киева, поскольку именно частные дома частично питаются от воздушных линий 0,4 кВ.

Аварийные бригады «Киевэнерго» осуществляют ликвидацию порывов в круглосуточном режиме. В большинстве случаев восстановление электроснабжения происходит в течение нескольких часов после поступления заявки.

На данный момент вызванные непогодой порывы воздушных линий оперативно устраняют в целом 18 бригад компании.

В компании призывают киевлян быть осторожными при выявлении оборванного провода: не приближайтесь к нему и немедленно сообщите об этом в информационно-справочную службу «Киевэнерго» по телефону 15-88 или 201-58-79 для звонков с мобильного.

Справка УНИАН. ПАО «Киевэнерго» генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве, входит в состав ДТЭК.

ДТЭК – крупнейшая энергетическая компания Украины, чьи предприятия создают эффективную производственную цепочку от добычи и обогащения угля до генерации, дистрибуции и сбыта электроэнергии. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ).