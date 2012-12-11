В Ивано-Франковске жители 13 улиц остались без холодной воды

В Ивано-Франковске из-за прорыва магистрального водопровода, который произошел ночью, жители 13 улиц остались без холодной воды.

Как сообщили УНИАН в службе оперативного реагирования исполнительного комитета Ивано-Франковского городского совета, прекращено холодное водоснабжение абонентов, живущих на улицах Микитинецкая, Токарская, Просторная, Хриплинская, Нафтовая, Левинского, Джохара Дудаева, Ребета, Макухи, Высочана, частного сектора - улицы Новая, Независимости №148 - №152а, Индустриальная.

Будет снижено давление на улицах Деповская, Старицкого и Хоткевича, 2а.

КП "Водоэкотехпром" ликвидирует порыв магистрального водопровода диаметром 500 мм на улице Микитинецкая, 1.

Коммунальщики обещают возобновить водоснабжение сегодня к 20.00.