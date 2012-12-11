В Киеве сегодня упало уже около 30 деревьев

В Киеве из-за ненастья сегодня упало уже около 30 деревьев, пострадали два человека.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций Украины.

«В целом в течение 11 декабря в Киеве упали на дорогу, на автобусы, электроопоры и автодороги около 30 деревьев. В течение суток вследствие падения деревьев пострадали 2 человека», - говорится в сообщении.

Последний случай в столице произошел приблизительно в 12.20 на конечной автобуса №69 по ул. Эспланадная, 20. Тополь упал на пассажирский автобус. К счастью, автобус стоял на конечной остановке, потому пассажиров в салоне автобуса не было. Пострадавших нет.

В результате падения дерева сильно поврежденные автобус и 2 соседние легковика – Volkswagen и Honda.