Ивано-Франковские врачи едут за опытом во Вьетнам

Ивано-Франковские врачи – невропатологи и физиотерапевты – поедут во Вьетнам, чтобы детально изучить опыт сочетания традиционной и народной медицины.

Такая договоренность была достигнута во время визита во Вьетнам делегации Ивано-Франковских врачей, которые пять дней изучали опыт работы медицинской отрасли страны, сообщили УНИАН в пресс-службе Ивано-Франковского горисполкома.

Возглавлявший делегацию главврач Ивано-Франковска Тарас Масляк отметил, что «отдельного внимания заслуживает область нетрадиционной медицины, которая во Вьетнаме активно развивается наряду с медициной традиционной. Речь идет об акупунктуре, иглоукалывании, массаже, прижигании, бальнеологии и фитотерапии. “Медики Вьетнама совместили две области медицины – народную и медикаментозную, и мы увидели просто поразительный эффект, - заметил главврач Ивано-Франковска. - Особенно это касается реабилитации больных, которые перенесли инсульты, инфаркты, различные неврологические заболевания. Много случаев детского церебрального паралича они лечат иглоукалыванием, ваннами и многообразными физпроцедурами. С помощью нетрадиционной медицины они помогают и онкологическим больным, используя комплексное лечение, которое дает очень хороший эффект».

По словам Т.Масляка, в ходе рабочей поездки была достигнута договоренность о том, чтобы несколько Ивано-Франковских специалистов – невропатологов и физиотерапевтов – поедут на учебу во Вьетнам, чтобы детально изучить опыт сочетания традиционной и народной медицины. «Я хотел бы объединить у нас традиционную и нетрадиционную медицину, ведь это и экономически более оправдано, чем только медикаментозное лечение”, – отметил Т.Масляк.

Он рассказал, что во время поездки Ивано-Франковские врачи увидели и очень интересные методики управления внутренней энергией каждого человека, направленной на оздоровление каждого органа тела. По словам главного врача Ивано-Франковска, в больницах Вьетнама, даже в обычных стационарах, есть специалисты, занимающиеся «такой практикой с больными и эффективность такого лечения просто невероятна».

В то же время Т.Масляк сообщил, что во Вьетнаме «не слишком развита кардиологическая помощь, поскольку до недавних пор сердечными заболеваниями люди там почти не болели». «Только сейчас число таких заболеваний начало расти, - уточнил он. - И наши специалисты уже вскоре поедут во Вьетнам, чтобы научить своих коллег оказывать квалифицированную медицинскую помощь в сфере кардиологии».