В Харькове из тубдиспансера сбежал осужденный

В Харькове задержали осужденного, сбежавшего из лечебного заведения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления Государственной пенитенциарной службы Украины в Харьковской области, осужденный Валерий Неплюев, который содержался на лечении в Харьковском противотуберкулезном диспансере и 25 сентября самовольно покинул лечебное заведение, был задержан 9 декабря розыскной группой из числа сотрудников Хроловского исправительного центра (№140).

Осужденный был доставлен в Липецкое отделение милиции для принятия решения согласно уголовно-процессуальному законодательству, отметили в пресс-службе.