В Харькове из тубдиспансера сбежал осужденный
08:57, 11 декабря 2012Новости регионов
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Разыскали через полтора месяца
В Харькове задержали осужденного, сбежавшего из лечебного заведения.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления Государственной пенитенциарной службы Украины в Харьковской области, осужденный Валерий Неплюев, который содержался на лечении в Харьковском противотуберкулезном диспансере и 25 сентября самовольно покинул лечебное заведение, был задержан 9 декабря розыскной группой из числа сотрудников Хроловского исправительного центра (№140).
Осужденный был доставлен в Липецкое отделение милиции для принятия решения согласно уголовно-процессуальному законодательству, отметили в пресс-службе.
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