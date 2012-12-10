В Киеве зависимый от азартных игр мужчина убил знакомого

Соломенский районный суд Киева назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы мужчине, убившего своего знакомого за 40 тысяч долларов США, которые проиграл в карты.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Соломенского района г. Киева.

Дело было возбуждено по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой), п. 6 ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство из корыстных побуждений).

Следствием установлено, что киевлянин страдает зависимостью от азартных игр, в Кривом Роге он проиграл в карты 40 тысяч долларов США. Деньги для возвращения карточного долга он спланировал «получить» у своего знакомого, который занимался обменом валют. Для этого он завлек потерпевшего на 8-й этаж одного из домов на ул. Ереванской в Киеве, где отверткой нанес ему многочисленные удары в разные части тела, что привело к полному перелому грудины. Забрав у убитого 40 тысяч долларов США, он скрылся с места преступления. Уже на следующий день его задержали работники милиции.

По заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть потерпевшего наступила от проникающих колотых ранений грудной клетки с повреждением внутренних органов.