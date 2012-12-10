В Донецкой области уничтожили 250-килограммовую авиабомбу

В Донецкой области пиротехники уничтожили 250-килограммовую фугасную авиабомбу (ФАБ-100) времен Великой Отечественной войны.

Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды Главного управления МВД Украины в Донецкой области, 8 декабря в 18.00 в Славянском районе, возле села Высокоивановка в поле на открытой территории местный житель обнаружил авиабомбу ФАБ-250.

Найденная авиабомба была пиротехниками вывезена и уничтожена, От Главного территориального управления привлекалось 2 единицы техники и 6 человек личного состава.