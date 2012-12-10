В Виннице подросток провалился под лед и утонул, еще двое — попали в больницу, сообщает пресс-служба ТУ МЧС в Винницкой области.

По сообщению, 8 декабря около 23:32 на пункт связи государственной пожарно-спасательной части №2 г. Виннице поступило сообщение о том, что на реке Южный Буг под лед провалились подростки.

Как выяснилось, местная компания из пяти подростков отдыхала на берегу реки. Один из юношей решил испытать лед на прочность. На расстоянии приблизительно 15 метров от берега, лед не выдержал вес парня и проломился. Юноша стал тонуть. Его товарищи, 17 и 18 лет, бросились помогать парню, и сами провалились под лед. Еще один из отдыхающих, 16-летний парень, вытащил их на берег. Однако одного из подростков спасти не удалось. О чрезвычайном происшествии на реке Южный Буг сообщила спасателям девушка, которая также была в этой.

Работники МЧС выехали на место происшествия и провели поисковые работы. Утром тело юноши подняли на поверхность водолазы-спасатели группы МЧС.

Других двоих пострадавших госпитализировали в детскую областную больницу с диагнозом «общее переохлаждение и алкогольное опьянение».

Сейчас молодые люди находятся в реанимационном отделении в стабильном состоянии средней тяжести.