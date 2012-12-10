В Трускавце в курортном парке дикий кабан покусал двух отдыхающих

В воскресенье в курортном Трускавце на Львовщине сотрудники милиции обезвредили дикого кабана, который средь бела дня забежал в центральный «Курортный парк города Трускавца» и бросался на людей.

Как сообщила корреспонденту УНИАН начальник Отдела связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области Светлана Добровольская, дикий зверь вел себя агрессивно и успел покусать двух женщин-отдыхающих.

«Стражам порядка Трускавецкого горотдела милиции поступила информация о том, что в центральном парке «Курортный парк города Трускавця» бегает дикий кабан, который бросается на людей. Зверь покусал за ноги двух женщин – 31-летнюю и 68-летнюю отдыхающих, их госпитализировали в больницу. Следственно-оперативная группа, которая приехала на место события, отогнала дикого зверя в безлюдное место и, чтобы не составлять угрозы жизни и здоровью людей, ликвидировала кабана выстрелами из оружия», - отметила С.Добровольская.

Центральный курортный парк города Трускавца расположен возле бювета минеральных вод, куда ежедневно приходят сотни людей, которые отдыхают и проходят лечение в санаториях и пансионатах города-курорта.