За «минирование» вокзала в Киеве - принудительное лечение в психбольнице
08:51, 10 декабря 2012Новости регионов
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Рокитновский районный суд Ривненской области назначил 58-летнему мужчине принудительное лечение в психиатрической больнице за ложное сообщение 1 января 2012 года о заминировании Киевского железнодорожного вокзала.
Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, в ходе досудебного следствия мужчине была назначена судебно-психиатрическая экспертиза, из заключения которой стало известно, что он страдает хроническим устойчивым психическим расстройством. Учитывая заключение врачей, суд назначил ему принудительное лечение.
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