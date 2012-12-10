За «минирование» вокзала в Киеве - принудительное лечение в психбольнице

Рокитновский районный суд Ривненской области назначил 58-летнему мужчине принудительное лечение в психиатрической больнице за ложное сообщение 1 января 2012 года о заминировании Киевского железнодорожного вокзала.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, в ходе досудебного следствия мужчине была назначена судебно-психиатрическая экспертиза, из заключения которой стало известно, что он страдает хроническим устойчивым психическим расстройством. Учитывая заключение врачей, суд назначил ему принудительное лечение.