Скоростной Hyundai "Днепропетровск-Киев" сломался в дороге

Скоростной электропоезд Hyundai №165 сообщением Днепропетровск-Киев в субботу сломался, и пассажирам пришлось ждать другой поезд.

Как передает Украинская правда, об этом сообщил один из пассажиров

«Еще при попытке отправления с Днепропетровска возникли проблемы, но выехать удалось, а вот возле Верховцево стал на совсем... К нему прицепили обычный локомотив и в 12:37 дотянули до Знаменки», - рассказал он.

По словам пассажира, после этого минут через 20 со стороны Киева подали другой поезд Hyundai, который всех доставил до конечной.

Однако, отметил собеседник, поезд прибыл в Киев в 15:55 вместо 12:37, как планировалось.