В Славянске Донецкой области - случаи ветряной оспы

В Славянске Донецкой области все школы работают, но в некоторых введены карантинные ограничительные мероприятия в связи с регистрацией в этих учебных заведениях единичных случаев заболевания учащихся ветряной оспой.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили сегодня в Славянской городской санитарно-эпидемиологической станции, комментируя тот факт, что ряд интернет-СМИ распространили информацию о якобы закрытии школы №12 на карантин из-за эпидемии там ветряной оспы.

«У нас все школы сегодня функционируют. И школа№12 не закрыта, работает. У нас в 12-й школе по случаю регистрации нескольких случаев ветряной оспы введены карантинные ограничительные мероприятия», - сказали в городской СЭС. Эпидемиологи объяснили, что «на этот период, когда регистрируются единичные, не массовые случаи заболевания, вводится запрет на проведение в данном учебном заведении массовых мероприятий, устанавливается медиками усиленное наблюдение за здоровьем всех школьников, проводится дезинфекция помещения школы, увеличиваются по времени перемены между уроками и так далее, существует целый большой комплекс мероприятий». При этом врачи добавили, что «все дети контактные этой школы не допускаются на массовые общегородские и общегосударственные мероприятия на этот период».

В СЭС пояснили, что ветряная оспа – это капельная инфекция, максимальный инкубационный период длиться 21 день, поэтому при первых же случаях заболевания детей в школе вводятся эти карантинные ограничительные мероприятия.

На сегодня в Славянске такие ограничительные мероприятия проводятся в 7 школах, но учебный процесс в них не прерывается.