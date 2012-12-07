Почему дети в УВК «Сокол» заболели кишечной инфекцией?

Прокуратура Дзержинского района Харькова открыла уголовное производство по факту заболевания детей кишечной инфекцией в учебно-воспитательном комплексе «Сокол».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на заместителя прокурора области Леонида Лахтюка, Дзержинский райотдел милиции Харькова сегодня начал досудебное расследование в уголовном производстве по ст. 325 УК Украины (нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

Л.Лахтюк отметил, что прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства по вопросам организации питания УВК «Сокол», а также соблюдения требований санитарно-эпидемического законодательства в деятельности районной санитарно-эпидемиологической станции.

Расследование находится на контроле прокуратуры области. Продолжается проверка заведения.

Как сообщал УНИАН, в Харькове группа детей ведомственного учебно-воспитательного комплекса (УВК) «Сокол», который принадлежит Харьковскому авиазаводу, заболела кишечной инфекцией.

По информации главного санитарного врача Харьковской области Татьяны Колпаковой, в начале этой недели резко сократилась посещаемость детсада и школы для учеников 1-4 классов этого учреждения. Сообщение о том, что дети заразились инфекционной болезнью, поступило от родителей.

По официальным данным, кишечную инфекцию диагностировали у 4 воспитанников УВК (двух из них уже выписали), хотя родители заявили о нескольких десятках случаев заболевания, а также о том, что подобное случалось и раньше. По словам Т.Колпаковой, специалисты СЭС проверили работу комплекса и обнаружили у одного из работников пищеблока дизентерию. Сейчас он отстранен от работы, а в самом заведении проведен комплекс противоэпидемических мероприятий.