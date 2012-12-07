В Киеве 70% студентов-сирот без права на бесплатный проезд

В Киеве 70% студентов-сирот лишены гарантированного государством права на бесплатный проезд и бесплатное посещение культурно-образовательных и общественно-спортивных заведений.

Это засвидетельствовала проверка, проведенная прокуратурой Киева в КГГА и образовательных заведениях столицы, сообщили УНИАН в Отделе связей со СМИ прокуратуры Киева.

Так, прокурорской проверкой установлено, что 1 тыс. 240 сиротам (или 70%), которые учатся в столичных профессионально-технических и высших учебных заведениях, КГГА не выдан Единый билет, дающий право на бесплатный проезд в общественном транспорте, бесплатное посещение кинотеатров, выставок, музеев, спортивных заведений.

А те Единые билеты, которые были выданы сиротам, уменьшают объем их прав, поскольку действуют исключительно в пределах Киева и не распространяются на всю территорию Украины, как это предусмотрено законодательством, отметили в прокуратуре.

По их данным, причиной этого стало то, что должностные лица Главного управления образования и науки КГГА, которое по законодательству обязано изготовлять и выдавать детям-сиротам Единый билет, самоустранились от этой работы.

В частности, с 2000 года этой проблемой по собственной инициативе занимается Студенческая профсоюзная ассоциация Киева, которая выдала студентам-сиротам, обучающимся в профессионально-технических и высших учебных заведениях столицы, 9,5 тыс. Единых билетов неустановленного образца, которые действуют исключительно в пределах Киева, сообщили в прокуратуре.

К тому же, проверкой установлено, что в бюджете столицы в течение последних лет не было предусмотрено ни копейки для изготовления Единых билетов для сирот.

По результатам проверки прокуратура Киева внесла представление председателю КГГА и требует изготовить и выдать всем сиротам предусмотренный законодательством Единый билет и привлечь к ответственности должностных лиц Главного управления образования и науки, по вине которых нарушены конституционные права детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы.