Среди пострадавших в аварии автобуса - 14-летняя девочка

Среди пострадавших в аварии рейсового автобуса в Каменка-Бугском районе Львовской области есть ребенок - 14-летняя девочка, которой диагностировали черепно-мозговую травму и госпитализировали в больницу.

Об этом сообщила УНИАН старший инспектор отдела управления ГАИ во Львовской области Галина Лемишко.

По ее словам, у людей, которые обратились за помощью, медиками диагностированы ушибы, гематомы, черепно-мозговые травмы, у одной женщины перелом.

“Из 25 пассажиров автобуса, которые на момент аварии находились в салоне, за медицинской помощью обратились 17 человек. 11 человек были госпитализированы, 6 человек, после оказания медицинской помощи, отпущены домой. 50-летний водитель автобуса – не пострадал”, - рассказала Г.Лемишко.

Движение на автотрассе, где утром произошло ДТП, возобновлено в привычном режиме. Проводится расследование всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.

Как сообщал УНИАН, 7 декабря, около 09.00 возле села Перекалки Каменка-Бугского района на Львовской области съехал с дороги и опрокинулся в кювет рейсовый автобус «БАЗ» (Эталон) с 25 пассажирами.