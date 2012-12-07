На Запорожье заболеваемость бешенством выросла почти в 2 раза

В Запорожской области в результате невыделения на протяжении последних двух лет средств на пероральную вакцинацию диких плотоядных животных заболеваемость бешенством выросла почти в 2 раза.

Как сообщила УНИАН начальник главного управления ветмедицины в Запорожской области Валентина Стулова, в январе-декабре этого года на территории Запорожского региона выявлено 133 факта заболевания бешенством диких и домашних животных, что почти в 2 раза больше, чем за 11 месяцев 2011 года, когда таких случаев было выявлено 70.

"Больше всего бешенством болеют лисы - они же основные разносчики заболевания (41 случай заболевания против 24 в 2011 году) и коты, заболевающие в результате контакта с больными лисами (43 случая заболевания против 21 в 2011 года). Также уже отмечено несколько случаев бешенства волков и других животных", - сообщила В. Стулова.

По ее словам, основная причина роста заболеваемости бешенством на территории Запорожской области, отсутствие вакцинации диких плотоядных животных. Ситуация усугубляется ростом численности на территории Запорожской области лисицы красной - основного разносчика заболевания.

В. Стулова отметила, что по расчетам специалистов, на проведение вакцинации против бешенства - размещение хотя бы 15 приманок с вакциной на 1 км. кв. территории обитания диких животных - Запорожскому региону необходимо не менее 6 млн грн. На сегодняшний день вопрос об их выделении из госбюджета не решен.

В связи с этим главное управление ветмедицины в Запорожской области намерено обратиться в облгосадминистрацию и органы местного самоуправления с просьбой предусмотреть средства на вакцинацию в местных бюджетах, а так же к жителям Запорожской области - с сообщением о необходимости незамедлительного обращения к медикам, в случае укуса животными, а так же в случае, если животное поцарапало до крови.

"В Украине, к сожалению, уже фиксировались случаи, когда человека царапал до крови его домашний кот, человек на это необходимого внимания не обращал, к медикам своевременно не обращался и, в результате - умирал в муках", - констатирует В. Стулова, отмечая, что "бешенство - заболевание от которого лекарства нет: единственный шанс сохранить жизнь зараженному - своевременная прививка".