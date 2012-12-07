В Харькове дети массово заболели кишечной инфекцией

В Харькове проводится проверка ведомственного учебно-воспитательного комплекса (УВК) «Соколеня», который принадлежит Харьковскому авиазаводу и в котором группа детей заболела кишечной инфекцией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает официальный сайт Харьковского городского совета.

По информации главного санитарного врача Харьковской области Татьяны Колпаковой, в начале этой недели резко сократилась посещаемость детсада и школы для учеников 1-4 классов этого учреждения. Сообщение о том, что дети заразились инфекционной болезнью, поступило от родителей.

В сообщение говорится, что родители заявили о нескольких десятках случаев заболевания, а также о том, что подобное случалось и раньше. В то же время, согласно официальным данным, кишечную инфекцию диагностировали у 4 воспитанников УВК (двоих из них уже выписали).

По словам Т.Колпаковой, специалисты СЭС проверили работу комплекса и выявили у одного из работников пищеблока дизентерию. Сейчас он отстранен от работы, а в самом заведении проведен комплекс противоэпидемических мероприятий.

Вчера, 6 декабря, во время встречи заместителя городского председателя по вопросам развития и обеспечения жизнедеятельности города Игоря Терехова с родителями была достигнута договоренность, что в субботу, 8 декабря, санэпидстанция и Департамент здравоохранения организуют проведение осмотра всех детей заведения педиатрами и инфекционистами. Также медики проведут отбор на бактериологический посев. Эту процедуру при желании смогут пройти и члены семей. По словам Т.Колпаковой, результаты анализов будут известны во вторник.

На сегодняшний день ситуация находится под полным контролем врачей, занятия в учебном комплексе проводятся, говорится в сообщении.

Чтобы предотвратить возникновение подобных ЧП в будущем, И.Терехов предложил представителям авиазавода передать УВК «Сокол» в коммунальную собственность города.

Как сообщил представитель предприятия, гендиректор авиазавода Анатолий Мялица дал поручение до 12 декабря разобраться в том, что произошло, после чего будет принято решение или о замене руководства учреждения, или о передаче комплекса на баланс города.

Как сообщил И.Терехов, уже подготовлено обращение в правоохранительные органы, которые должны дать оценку, почему в учебном заведении работал переносчик опасного заболевания.