Харьковщина: возле железной дороги обнаружили 383 снаряда

В Первомайском районе Харьковской области рядом с железнодорожной платформой станции Тройчатое обнаружен арсенал снарядов времен Великой Отечественной войны.

Как сообщили УНИАН в Главном территориальном управлении МЧС Украины в Харьковской области, боеприпасы на расстоянии 25 м от железнодорожной платформы обнаружили работники железной дороги 6 декабря.

Пиротехники, прибывшие на место находки, изъяли 383 артиллерийских снарядов: 375 - диаметром 23 мм, 7 - диаметром 76 мм и 1 - диаметром 45 мм

Также 6 декабря пиротехники МЧС выезжали на разминирование взрывоопасных предметов времен войны в Красноградский район Харьковской области.

Там боеприпасы нашли сотрудники охранного агентства «Альфа Щит» во время обследования при помощи металлоискателя конденсатопровода, который находится под их охраной.

Снаряды были обнаружены в лесу на расстоянии 100 метров от железнодорожного полотна сообщением «Харьков-Красноград». Работники МЧС на месте изъяли 27 минометных мин диаметром 50 мм, 12 артиллерийских снарядов диаметром 76 мм и 1 снаряд диаметром 152 мм

Все взрывоопасные предметы были вывезены в специально отведенное место и обезврежены путем подрыва. Пострадавших нет.

Всего в течение 2012 года в Харьковской области пиротехники МЧС ликвидировали 8590 боеприпасов, которые остались со времен Великой Отечественной войны.