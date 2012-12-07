Львовщина: автобус с 30 пассажирами опрокинулся в кювет

Сегодня, 7 декабря, около 9.00 вблизи села Перекалки Каменка-Бугского района Львовской области съехал с дороги и опрокинулся в кювет рейсовый автобус «Эталон» с 30 пассажирами.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций.

По предварительным данным, в результате ДТП травмировано 5 человек, погибших нет.

Все пострадавшие госпитализированы. Состояние здоровья 4 граждан средней степени тяжести, 1 гражданин - тяжелое.

Автобус следовал по маршруту «Добротвор-Львов».

На место происшествия выезжали сотрудники МЧС. При помощи аварийно-спасательного снаряжения они вытащили 1 человека из деформированного автобуса и передали медикам.