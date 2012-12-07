Связана ли пропажа профессора медуниверситета с ее работой?

Донецкая областная прокуратура контролирует ход расследования в криминальном производстве по факту исчезновения профессора медицинского университета Натальи Калинкиной, пропавшей 5 ноября.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

В сообщении отмечено, что в прокуратуре Донецкой области состоялось оперативное совещание, на котором обсуждалось состояние досудебного расследования по данному факту. «В ходе совещания принято решение относительно принятия дополнительных мер, направленных на поиски потерпевшей и раскрытие преступления. Кроме того, 30 ноября 2012 года досудебное расследование указанного уголовного производства поручено следственному управлению ГУ МВД Украины в Донецкой области»,- заявили в прокуратуре.

Процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляется аппаратом прокуратуры области. По делу выдвинуто и проверяется ряд версий, в том числе и связь преступления с профессиональной деятельностью потерпевшей.

Как сообщал УНИАН, Н. Калинкина пропала 5 ноября. По словам отца пропавшей, в 17.45 доктор медицинских наук, профессор кафедры внутренней медицины №1 международного медицинского факультета Донецкого национального медуниверситета вышла после работы со своей кафедры, расположенной на территории Областной центральной клинической больницы,села в свой автомобиль и отправилась домой в микрорайон «Азотный». Но домой так и не доехала. 7 ноября была найдена машина пропавшей. Машина стояла возле 23-й больницы, в 100 метрах от входа в поликлинику. Ключи от машины были в замке. По словам родственников, на заднем сидении были видны два маленьких пятнышка от капель крови.

3 декабря Донецкая милиция предупредила, что все их действия по поиску пропавшей профессора Донецкого национального медицинского университета 42-летней Н.Калинкиной являются тайной следствия.