В Харькове во время массовой драки погиб студент-медик

Во время массовой драки иностранных студентов, которая произошла в Харькове 4 декабря, погиб студент 6-го курса Харьковского национального медицинского университета Нури Солтанов.

Как передает корреспондент УНИАН, сообщение об этом размещено на официальном сайте университета.

«Администрация Харьковского национального медицинского университета с глубоким прискорбием сообщает о трагической гибели студента 6-го курса медицинского факультета Солтанова Нури (Туркменистан)», - говорится в сообщении.

Ректорат, сотрудники и студенты медуниверситета выразили соболезнования семье и родственникам погибшего.

По информации заместителя начальника Главного управления МВД Украины в Харьковской области - начальника следственного управления Николая Фоменко, которую он сегодня обнародовал местным СМИ, 4 декабря в Харькове подрались граждане Туркменистана и Таджикистана, студенты двух харьковских вузов.

Как сообщал УНИАН, в Харькове в результате массовой драки между группами иностранных граждан погиб 24-летний студент одного из университетов. Согласно сообщению Управления по связям с общественностью Министерства внутренних дел Украины, драка на территории студенческого городка произошла «на почве неприязненных отношений». В ней участвовали по 30 иностранных студентов с каждой стороны. Студент одного из университетов причинил смертельные телесные повреждения другому иностранному гражданину, студенту того же учебного заведения. Правонарушитель задержан. По этому факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение).

По сообщению Отдела связей с общественностью ГУ МВД Украины в Харьковской области, чрезвычайное происшествие произошло вечером 4 декабря. Раненый 24-летний гражданин в тяжелом состоянии был доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Врачам не удалось спасти ему жизнь.

Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранителями установлено, что «причиной конфликта стала женщина - ребята выясняли, с кем она будет встречаться».

По информации ОСО, на следующий день сотрудниками уголовного розыска городской милиции по подозрению в совершении преступления был изобличен 19-летний иностранец, который во время драки избил потерпевшего руками по голове, в результате чего тот потерял сознание и упал на землю.

Задержанному объявлено о подозрении в совершении указанного преступления. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.