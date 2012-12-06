В Харькове ввели в эксплуатацию систему телемедицины

Оператор «Датагруп» (Киев) сдал в эксплуатацию систему телемедицины для Харьковского специализированного медико-генетического центра (ХСМГЦ).

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

В частности, организованы цифровой IP-канал с гарантированной скоростью доступа 20 Мбит/с, инсталлированы терминалы для он-лайн трансляций, установлен программно-аппаратный комплекс, способный осуществлять многоадресную видеоконференцсвязь.

Сервер системы поддерживает несколько одновременных сессий, что дает возможность одновременно проводить консультации или обучение передовым медицинским технологиям в девяти географически разнесенных локациях в любой точке мира.

Также компания «Датагруп» разработала базу данных для записи и хранения видео- и аудиофайлов.

Как сообщили в компании, «проект уже вызвал заинтересованность у Харьковской областной государственной администрации», и сейчас рассматривается возможность объединения в одну сеть всех перинатальных центров Харькова и области.

Телемедицина – медицинская практика при помощи современных телекоммуникационных технологий без физического взаимодействия врач-пациент. Необходимость внедрения системы в целом по стране была аргументирована еще в 2005 году Министерством здравоохранения Украины. По приблизительным подсчетам, интеграция телемедицины в ключевые медицинские учреждения позволит сэкономить до 40% бюджета за счет повышения доступности медицинских услуг, отсутствие дублирования медицинских учреждений в областных и районных центрах, снижение транспортной составной, снижение затрат на обучение и повышение квалификации персонала.

Справка УНИАН. «Датагруп» (Киев) – оператор телекоммуникаций, оказывающий услуги фиксированной, беспроводной и спутниковой связи. Компания является лидером в сегменте спутниковой связи VSAT в Украине – ей принадлежит 71% отечественного рынка. Чистый доход компании в 2011 году составил 516 млн.грн.