В Харькове во время массовой драки погиб студент-иностранец

В Харькове в результате массовой драки между группами иностранных граждан погиб студент одного из университетов.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины.

Драка на территории студенческого городка произошла «на почве неприязненных отношений», говорится в сообщении. В ней принимали участие по 30 иностранных студентов с каждой стороны.

Студент одного из университетов нанес смертельные телесные повреждения другому иностранному гражданину, студенту того же учебного заведения.

Правонарушитель задержан. По этому факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.121 УК Украины (преднамеренно тяжелое телесное повреждение).