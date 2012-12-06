Тернопольщина: в ДТП погибли дедушка и его 8-летний внук

В Тернопольской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли дедушка и его 8-летний внук.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе общественных связей областного управления милиции, авария случилась вчера около 18.00 на автодороге Стрый-Тернополь-Кировоград-Знаменка вблизи села Подогородное Тернопольского района. По предварительным данным, 58-летний водитель «ВАЗ-21013» не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем «Вольво 380». В результате ДТП от полученных травм водитель легкового автомобиля и его 8-летний внук (жители с. В.Ходачков Козовского района) погибли на месте ДТП.