ООО «Лугансквода» ограничила подачу воды 10-ти городам Луганской области из-за планового ремонта.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ООО «Лугансквода», подача воды сокращена с сегодняшнего дня, 6 декабря, ориентировочно до 20-00 8 декабря в таких объемах: Красный Луч, Антрацит - 40%, Алчевск, Перевальск, Первомайск, Попасная, Стаханов, Брянка — 20%, Артемовск, Зоринск — 60%.

Согласно сообщению, ограничения вызваны тем, что специалисты ООО «Лугансквода» проводят плановые ремонтные работы на магистральном водоводе диаметром 1200 мм, «Насосная станция ЗФС-3 — н/ст ЗФС-4». В настоящее время на месте работ сосредоточено максимальное количество техники, две аварийные бригады.

Ориентировочное время вхождения в нормальный режим водоснабжения до 6-00 воскресенья, 9 декабря.