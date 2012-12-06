В Донецке несовершеннолетний избил свою 48-летнюю мать

В Донецке задержан несовершеннолетний, до смерти избивший свою 48-летнюю мать.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкого горуправления милиции, в дежурную часть Петровского райотдела милиции г. Донецка поступило сообщение от оператора «102» о том, что бригадой «скорой помощи» в травматологическое отделение городской больницы была доставлена 48-летняя женщина с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом ребер. В тот же день от полученных травм она скончалась.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В поле зрения правоохранителей сразу попал 17-летний сын потерпевшей, который путался в показаниях.

Сотрудники милиции выяснили, что он неоднократно воровал денежные средства у своих родственников, в связи с чем между сторонами часто возникали конфликты.

Оперативники установили, что в день преступления в 1.30 ученик профтехучилища в очередной раз поссорился с матерью из-за денег и жестоко избил женщину.

Данный факт был зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по ч.2 ст.121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде ареста.