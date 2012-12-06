В Новой Зеландии три человека погибли во время удара торнадо

11:18, 06 декабря 2012
Новости регионов
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Около 250 жителей эвакуированы

Три человека погибли во время удара торнадо в западных пригородах крупнейшего новозеландского города Окленд.

Семь человек госпитализированы. Местные коммунальные службы сообщают о 150 поврежденных строениях, передает русская служба Би-Би-Си.

Около 250 жителей были эвакуированы на базу ВВС.

Предыдущий торнадо обрушился на Окленд в мае прошлого года, тогда погиб один человек.

bbc.co.uk

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