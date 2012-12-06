В Новой Зеландии три человека погибли во время удара торнадо
11:18, 06 декабря 2012Новости регионов
4
Около 250 жителей эвакуированы
Три человека погибли во время удара торнадо в западных пригородах крупнейшего новозеландского города Окленд.
Семь человек госпитализированы. Местные коммунальные службы сообщают о 150 поврежденных строениях, передает русская служба Би-Би-Си.
Около 250 жителей были эвакуированы на базу ВВС.
Предыдущий торнадо обрушился на Окленд в мае прошлого года, тогда погиб один человек.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter