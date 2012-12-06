В Луганске мать убила новорожденного ребенка

В Луганске начато досудебное расследование по факту убийства новорожденного ребенка.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры области, следственным отделом Каменнобродского райотдела Луганского горуправления МВД Украины в Луганской области ведется расследование преступления, предусмотренного п.2 ч.2 ст.115 УК Украины (преднамеренное убийство малолетнего ребенка).

По данным милиции, 26-летняя луганчанка Б., у которой год назад по недосмотру погибла двухмесячная дочь, собственными руками задушила своего сына, которому исполнилось 5 дней.

С ноября 2011 года мать находилась на профилактическом учете в службе по делам детей Каменнобродского районного в городе Луганске совета и Луганском городском центре социальных служб для семьи, детей и молодежи.

Проверкой также установлено, что в семье воспитывается малолетний ребенок 2010 года рождения, которого поместили в Луганскую городскую многопрофильную детскую больницу № 4.