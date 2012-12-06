Хмельниччина: в ДТП погибли три человека
10:14, 06 декабря 2012Новости регионов
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В том числе ребенок
Вчера в 17.30 возле с. Скаржинцы Ярмолинецкого района Хмельницкой области на автодороге Житомир – Черновцы в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком погибли три человека, в том числе ребенок 2012 г.р.
Как сообщает пресс-служба МЧС, еще два человека, в том числе ребенок 2007 г.р., с травмами разной степени тяжести госпитализированы.
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