Хмельниччина: в ДТП погибли три человека

Вчера в 17.30 возле с. Скаржинцы Ярмолинецкого района Хмельницкой области на автодороге Житомир – Черновцы в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком погибли три человека, в том числе ребенок 2012 г.р.

Как сообщает пресс-служба МЧС, еще два человека, в том числе ребенок 2007 г.р., с травмами разной степени тяжести госпитализированы.